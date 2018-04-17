البدري يشيد بعقلية لاعبي الأهلي بعد الفوز على دجلة

أبدى حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه بهدف نظيف سجله وليد أزراو امام وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما علي ستاد القاهرة، كما وجه الشكر إلي اللاعبين بعد المجهود الذى بزله الفريق في المباراة.

وقال المدير الفني ، أن مباراة دجلة شهدت تغييرات في بعض المراكز مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا.

وأضاف أن هناك أهدافا مهمة أمام الأهلي هذا الموسم بعد حسم لقب الدوري منها كأس مصر ومباراتي دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا إلي جانب إستمرار البحث عن الأرقام القياسية من حيث عدد النقاط التي يحصل عليها الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم وعدد الأهداف التي يسجلها الفريق، وهو أمر يحسب للجهاز والجيل الحالي من اللاعبين.

و أشاد البدري بإلتزام اللاعبين، رغم حسم الفريق للدوري مشيدا بإصرار الجميع علي تحقيق الفوز في المباريات المتبقية رغم تغير بعض اللاعبين.

وأشار المدير الفني للأهلي الى أن مباراة دجلة شهدت العديد من الفرص للأهلي والأهداف المهدرة وهو ما يدل على التزام اللاعبين وعلى وعيهم الخططي والتكتيكي ولكن عدم التوفيق حال دورن ترجمة سيطرة الأهلي إلي أهداف.