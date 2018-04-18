إعلان جوائز مسابقات الدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

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انتهت منذ قليل فعاليات حفل ختام الدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي والروائي القصير، بحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية ود. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما الجهة المنظمة للمهرجان والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان وعدد كبير من النقاد ورجال الإعلام.

تم إعلان جوائز مسابقات المهرجان وجاءت كالآتي:

- أولا: مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة

• جائزة أفضل فيلم آلات حادة" ، الإمارات - إخراج : نجوم الغانم.

قيمة الجائزة 3000 دولار خالصة كافة الضرائب والرسوم +تمثال المهرجان وشهادة.

• جائزة لجنة التحكيم "السجينة"، المجر – إخراج برناديت توزا ريتر.

قيمة الجائزة 2000 دولار خالصة كافة الضرائب والرسوم +تمثال المهرجان وشهادة.

• تنويه خاص لفيلم "العائلة" ، سلوفانيا +النمسا - إخراج روك بيشيك.

- ثانيا: مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة

• جائزة أفضل فيلم " نفس الشئ" ، صربيا - إخراج : ديان بيتروفيتش.

قيمة الجائزة 3000 دولار خالصة كافة الضرائب والرسوم +تمثال المهرجان وشهادة.

• جائزة لجنة التحكيم "السر العربي"، بولندا – إخراج جوليا جروسزك.

قيمة الجائزة 2000 دولار خالصة كافة الضرائب والرسوم +تمثال المهرجان وشهادة.

• تنويه خاص لفيلم "تحت الأرض" ، أسبانيا - إخراج نيرة سانو فيونتيس.

- ثالثا: مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

• جائزة أفضل فيلم "التذكرة" ، اليونان – إخراج :هاريس ستاثوبويلوس.

قيمة الجائزة 3000 دولار خالصة كافة الضرائب والرسوم +تمثال المهرجان وشهادة.

• جائزة لجنة التحكيم "اتجاه القبلة"، سويسرا – إخراج جان إريك ماك.

قيمة الجائزة 2000 دولار خالصة كافة الضرائب والرسوم +تمثال المهرجان وشهادة.

• تنويه خاص لفيلم "رجل يغرق" ، الدنمارك والمملكة المتحدةو اليونان ، إخراج : مهدي فيلفل.

- رابعا: مسابقة الأفلام التحريك

• جائزة أفضل فيلم "نقلة" ، الكويت – إخراج :يوسف البقشي.

قيمة الجائزة 3000 دولار خالصة كافة الضرائب والرسوم +تمثال المهرجان وشهادة.

• جائزة لجنة التحكيم "المطار"، سويسرا و كرواتيا – إخراج ميكايلا مولر.

قيمة الجائزة 2000 دولار خالصة كافة الضرائب والرسوم +تمثال المهرجان وشهادة.

• تنويه خاص لفيلم "قبيح" ، ألمانيا ، إخراج :نيكيتا دياكور

- جوائز مسابقة الطلبة

أحسن فيلم روائي : زى الشمس

أحسن فيلم تسجيلي: فوى

- جوائز الجمعية المصرية للرسوم المتحركة:

أفضل فيلم أجنبي : كشاف المواهب

إخراج جوزيه هيرينا ، اسبانيا.

أفضل فيلم عربي:

نقلة – إخراج يوسف البقشي – الكويت

- جائزة لجنة تحكيم النقاد

الفيلم السوري: يوم في حلب

اخراج على الابراهيم

تنويه خاص للفيلم المصري اخر من يغادر ريو للمخرج الشاب اسامة عياد.

تنويه خاص للفيلم الاردني بين بين للمخرجة الشابة راندا بيروتي.