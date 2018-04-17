طرح المرحلة الثانية من «الريف المصري» نهاية أبريل الجاري

-تتضمن الخطة قيام الشركة بطرح مساحات على صغار المزارعين، من بينها 45 ألف فدان بمنطقة المغرة، و15 ألف فدان بالفرافرة، و50 ألفًا غرب غرب المنيا



بحث رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع وزيري الري والزراعة ورئيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة الريف المصري، خطة الطرح الجديدة بالمرحلة الثانية من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بإنجاز المشروع، بالتركيز على ما يحققه في تنفيذ توجه الدولة نحو إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على أنشطة اقتصادية متنوعة، وتساهم في اتساع الحيز العمراني، وإتاحة فرص عمل.

ومن المنتظر طرح المرحلة الثانية من الأراضي في المشروع في نهاية أبريل الجاري، حيث تتضمن الخطة قيام الشركة بطرح مساحات على صغار المزارعين، من بينها 45 ألف فدان بمنطقة المغرة، و15 ألف فدان بالفرافرة، و50 ألفًا غرب غرب المنيا.

وناقش الاجتماع آليات تقنين وضع اليد للمساحات المزروعة والمستصلحة، حيث شدد رئيس الوزراء بإزالة أية تعديات لم تتقدم بطلبات تقنين في المدة المعلن عنها.

وعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي تقريرًا عن المقنن المائي، ومراجعة تصرفات الآبار والخزان الجوفي لأراضي المشروع، إلى جانب آليات اختبار الآبار، وخطة تسليمها للمستفيدين، بينما ناقش الاجتماع دراسة توفير أراضي بديلة لمشروعات للاستثمار الداجني.