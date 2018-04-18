«السيسي»: مصر مستمرة في موقفها الداعم لوحدة الصومال

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من محمد عبد الله فرماجو، الرئيس الصومالي، أشاد الأخير فيه بدور مصر في مساندة بلده ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تدوينة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد قوة العلاقات التي تربط البلدين، مشيرًا إلى استمرار موقف مصر الداعم لوحدة الصومال.

وأعرب «السيسي» عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم الفني لأبناء الصومال ومساندته في جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به.

وأوضح «راضي» أن الرئيس الصومالي أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، والتي على رأسها مكافحة الإرهاب.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال الهاتفي تناول آخر تطورات الأوضاع الداخلية في الصومال، معقبًا: «استعرض الرئيس الصومالي الخطوات التي تقوم بها حكومته لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال، والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه».