المبعوث الأممي إلى اليمن: بوادر إيجابية لحل سياسي ينهي الحرب

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيت، إن المهمة الأولى في اليمن هي إيحاد حل سياسي بمشاركة كل الأطراف، لإنهاء الحرب والأوضاع الإنسانية المأساوية، مشيرًا إلى وجود بوادر إيجابية بعد لقائه بالأطراف اليمنية.

وأضاف «جريفيت»، خلال كلمته باجتماع لمجلس الأمن حول اليمن، مساء الثلاثاء، أنه سيضع خطة للمفاوضات خلال الشهر المقبل، موضحًا أن الحل السياسي متوفر بالفعل، لإنهاء الحرب وانسحاب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة، مع الاتفاق على إنشاء حكومة توافية تجمع كل الأطراف لإحلال السلام.

وأشار إلى تطلع الأطراف اليمنية التي التقى بها إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، قائلًا: «جميعهم قالوا إنهم يريدون هذا وبسرعة، ويؤكدون تطلعهم للعمل مع الأمم المتحدة، ويعرفون أن هناك تنازلات سيدفعونها، إلا أن النتيجة النهائية تتطلب الثقة والحذر والتوافق».

وأوضح أن المهمة التالية تتمثل في بناء الدستور وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة، منوهًا بأن كل ذلك يتطلب مشاركة كل الأطراف اليمنية والمنظمات المدنية، وإشراك الجنوب اليمني.

وأعرب عن قلقه بشأن عدد الصواريخ الباليستية التي تطلق باتجاه المملكة العربية السعودية، والنزاع العسكري المستمر في عدة مناطق يمنية.