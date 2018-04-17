قاد مؤمن زكريا لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الأهلي السعودي فريقه إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة ، والتي أقُيمت على ملعب محمد بن زايد.

وافتتح التسجيل للفريق السعودي اللاعب صالح العمري في الدقيقة 6 من بداية المباراة فيما عزز مؤمن زكريا التقدم لفريقه في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول قبل أن يسجل ريكاردو دا سيلفا الهدف الوحيد للفريق الإماراتي في الدقيقة 68 من أحداث الشوط الثاني.

بتلك النتيجة وصل الأهلي السعودي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى ، فيما توقف رصيد الجزيرة الإماراتي عند النقطة 8 في المركز الثاني ليتأهل الفريق السعودي إلى الدور الـ16 من البطولة الأسيوية.