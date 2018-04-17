طبيب الزمالك يكشف تفاصيل التشخيص النهائي لإصابة الشناوي

قال الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، إن التشخيص النهائي لحالة أحمد الشناوي قطع من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي في الركبة، بالإضافة إلى اشتباه في قطع بالرباط الصليبي للركبة، مؤكدًا، "تشخيص الرباط الصليبي يتم إما بالفحص أو الأشعة".

قال الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، إن التشخيص النهائي لحالة أحمد الشناوي قطع من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي في الركبة، بالإضافة إلى اشتباه في قطع بالرباط الصليبي للركبة، مؤكدًا، "تشخيص الرباط الصليبي يتم إما بالفحص أو الأشعة".

قال الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، إن التشخيص النهائي لحالة أحمد الشناوي قطع من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي في الركبة، بالإضافة إلى اشتباه في قطع بالرباط الصليبي للركبة، مؤكدًا، "تشخيص الرباط الصليبي يتم إما بالفحص أو الأشعة".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "لدينا اختلاف في في حالة الشناوي الأشعة تظهر أن الرباط الصليبي سليم، بينما الفحص الطبي يشير إلى قطع الرباط الصليبي، لافتًا، تحديد إصابة الصليبي يتم داخل غرفة العمليات، حيث سيتم إجراء جراحة الرباط الداخلي للركبة وأثناء العملية سيتم الكشف على الرباط الصليبي وإذا كان به قطع سيتم إجراء العملية بجانب الرباط الداخلي في نفس الوقت".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "لدينا اختلاف في في حالة الشناوي الأشعة تظهر أن الرباط الصليبي سليم، بينما الفحص الطبي يشير إلى قطع الرباط الصليبي، لافتًا، تحديد إصابة الصليبي يتم داخل غرفة العمليات، حيث سيتم إجراء جراحة الرباط الداخلي للركبة وأثناء العملية سيتم الكشف على الرباط الصليبي وإذا كان به قطع سيتم إجراء العملية بجانب الرباط الداخلي في نفس الوقت".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "لدينا اختلاف في في حالة الشناوي الأشعة تظهر أن الرباط الصليبي سليم، بينما الفحص الطبي يشير إلى قطع الرباط الصليبي، لافتًا، تحديد إصابة الصليبي يتم داخل غرفة العمليات، حيث سيتم إجراء جراحة الرباط الداخلي للركبة وأثناء العملية سيتم الكشف على الرباط الصليبي وإذا كان به قطع سيتم إجراء العملية بجانب الرباط الداخلي في نفس الوقت".