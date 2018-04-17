ضبط شركة شحن ونقل البضائع لتقديمها خدمات بريدية للمواطنين دون تصريح

تمكنت مباحث البريد من ضبط شركة شحن ونقل البضائع لتقديمها خدمات بريدية من شحن الطرود وتوصيل الطلبات للأفراد دون الحصول على تصريح من الهيئة القومية للبريد، وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كانت معلومات أكدتها التحريات بممارسة عدد من الشركات أعمال البريد بدون تصريح من الهيئة القومية للبريد، وكشفت التحريات بقيام شركة شحن ونقل البضائع بتقديم الخدمات البريدية من شحن الطرود وتوصيل الطلبات للأفراد والشركات والهيئات دون الحصول على تصريح.

انتقل رجال المباحث لمقر الشركة وضبط موظف بالشركة، وبمواجهته أقر أنه جارٍ استخراج التراخيص وتصريح بمزاولة المهنة.