انطلاق عملية عسكرية لتعقب عناصر «داعش» في صحراء الثرثار غرب العراق

أعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب عناصر تنظيم «داعش» الفارين وتدمير أوكارهم في صحراء الثرثار شمالي الرمادي غرب العراق.

وأوضحت مصادر في قيادة العمليات أن: «هذه العملية الواسعة تشترك فيها تشكيلات من الفرقة العاشرة في الجيش العراقي وقوات من شرطة طوارئ الأنبار والحشد العشائري والحشد الشعبي متمثلة بقوات من فرقة الإمام علي القتالية».

وبدأت العمليات من «مناطق البوشهاب والبوعبيد ومنطقة الجرايشي والبوعساف وناحية تل أسود ومنطقة السويب، وصولا إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار».

وتشارك في العملية أيضا قوات من الشرطة النهرية لتأمين الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار من أي تسلل محتمل للعصابات الإرهابية باتجاه القطعات المنفذة للعملية، وذلك بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وتواصل القوات العراقية شن العمليات العسكرية الموسعة في محافظة الأنبار للقضاء على فلول تنظيم «داعش»، حيث لا تزال هناك خلايا للتنظيم تنشط في صحراء الأنبار الغربية الممتدة مع الحدود السورية والأردنية والسعودية، وتنطلق منها لتنفيذ عمليات إرهابية يستهدف معظمها القوات الأمنية بالأنبار.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 21 من ديسمبر الماضي إنهاء وجود «داعش» عسكريا في العراق، فإنه لا تزال هناك عناصر من التنظيم تشن هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.

يُذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو المقبل.