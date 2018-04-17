رئيس الوزراء يبحث تنفيذ إجراءات عاجلة لمساندة صناعة الأثاث بدمياط

عقد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، وذلك لبحث موقف صناعة الاثاث بمدنية دمياط.

وعرض محافظ دمياط -خلال الاجتماع- تقريراً شاملاً حول صناعة الأثاث في المدينة، والتي يمثل انتاجها الركيزة الرئيسية لانتاج مصر من الأثاث من خلال الصناع والعمال المهرة داخل ما يقرب من 60 ألف ورشة، حيث تمكنت هذه الصناعة من حجز مكان على الخريطة التصديرية تنافس المنتجات العالمية وتغطي منتجاتها جانباً كبيراً من السوق المحلي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بصناعة الأثاث مع توفير التيسيرات لمساندة تلك الصناعة الهامة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على استيراد 20 ألف متر مكعب (أبلكاش) خلال أيام تستفيذ مدينة دمياط بنحو 20% منها،

وأكد أن مشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط جاري تنفيذها حالياً طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والخطة الموضوعة لها.

وأكدت تقارير المتابعة الميدانية التي استعرضها الاجتماع، على عمل الورش بشكل دائم، واستمرار بذل الجهود الخاصة بدعم مصنعي الأثاث بمدينة دمياط، كما أكدت التقارير على أنه لا صحة لما يتردد بشأن حظر استيراد الأخشاب والأبلكاش من دول بعينها.

وقرر رئيس الوزراء -خلال الاجتماع- اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال الدراسات لإنشاء مصنع للأخشاب فى الجابون، والتعجيل بإنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج «MDF» في محافظة كفر الشيخ أو محافظة دمياط، هذا إلى جانب تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأخشاب في توفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب المستوردة، والتاكيد على وجود مخازن مناسبة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت القرارات تفعيل دور غرفة صناعة الأخشاب في تطوير الصناعة، وتكليف الغرفة التجارية بدراسة وإنشاء دليل وخريطة للمعارض وأخرى للورش وصغار الصناع وطرحه على موقع يتم تسويقه طبقاً لكل فئة بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية بإنشاء معرض كبير لتسويق المنتج المحلي خاصة منتجات صغار الصناع، والتعاقد مع كبرى شركات التسويق لتصدير منتجات مدينة دمياط للاثاث، وفقاً لما جاء فى الالتماس المقدم من مصنعى الاثاث بدمياط إلى رئيس الجمهورية.