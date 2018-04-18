برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو

خيم التعادل الإيجابي 2 /2 على المباراة المثيرة التي جمعت سيلتا فيجو بضيفه برشلونة اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني للمسابقة.



ونجح سيلتا فيجو في إدراك التعادل مرتين مع برشلونة الذي انهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيرجيو روبرتو في الدقيقة 70.



وتقدم الفرنسي الصاعد عثمان ديمبلي بهدف لبرشلونة في الدقيقة 36 ولكن جوني كاسترو أدرك التعادل لسيلتا فيجو في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



واضاف باكو الكاسير الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 64 ثم أدرك ياجو اسباس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.



وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد الذي يلتقي مع مضيفه ريال سوسيداد غدا الأربعاء.



وحصد سيلتا فيجو نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع.