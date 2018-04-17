المصري: نشارك في البطولة العربية بداية من الموسم المقبل

قال علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي، ان ناديه تلقي اخطارا بالمشاركة في بطولة دوري أبطال العرب من الموسم المقبل، لافتًا، أن البطولة ستنطلق في شهر أغسطس، على أن تقام القرعة 21 من الشهر الجاري في السعودية.