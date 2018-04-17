المصري: نشارك في البطولة العربية بداية من الموسم المقبل

قال علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي، ان ناديه تلقي اخطارا بالمشاركة في بطولة دوري أبطال العرب من الموسم المقبل، لافتًا، أن البطولة ستنطلق في شهر أغسطس، على أن تقام القرعة 21 من الشهر الجاري في السعودية.
وأضاف في تصريحات إذاعية: تم اخطارنا بالمشاركة في البطولة العربية من الموسم المقبل بشكل رسمي، مؤكدًا إن النادي استعد جيدا لمباراة مونانا الجابوني المقرر لها مساء اليوم بإياب دور الـ32 مكرر من البطولة الكونفيدرالية، لافتا إلى أن غالبية تذاكر المباراة نفذت ويتبقى عدد قليل للغاية.
وأشار،مجلس الإدارة جهز مستحقات اللاعبين، بعدما قام رئيس النادي سمير حلبية بوضع مستحقات اللاعبين من جيبة الخاص في حساباتهم، موضحًا أعتقد أن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ومحافظ بورسعيد، سيحضروا المباراة، بجانب بعض قيادات محافظة بورسعيد.