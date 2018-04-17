قالت الفنانة ليلى علوي، إنها سعيدة برئاسة المنتج الفني محمد حفظي، لمهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى ثقتها بقدرته على تطويره، وأنه يتمتع بحسن الإدارة.



وأضافت «علوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أنها بعد رفضها رئاسة المهرجان، وضعت اسم «حفظي»، على رأس قائمة رشحتها لرئاسة المهرجان، موضحة أنها رفضت لأسباب شخصية، من بينها حاجة نجلها لها لكونه في العام الدراسي الأخير.



وتابعت: «المهرجان كان سيشغلني تمامًا، ولم أرد التقصير تجاه المهرجان أو تجاه نجلي».



وأوضحت أن الخطة التي عرضها «حفظي»، لتطوير المهرجان، تتضمن العناصر الأساسية التي يحتاجها بالفعل، لافتة إلى امتلاكه الخبرة التي تمكنه من الإنجاز في منصبه الجديد. ووجهت له نصيحة قائلة: «استمع إلى نفسك».



