نائبة الرئيس الفلبيني تعتذر عن ابتسامها عند النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست في ألمانيا

قدمت نائبة الرئيس الفلبيني ليني روبريدو اعتذارها، اليوم الثلاثاء؛ لالتقاط صورة لها وهي تبتسم مع مجموعة من السياسيين عند النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست في ألمانيا، بعدما تعرضت لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت روبريدو ونواب من الحزب الليبرالي المعارض قد التقطوا الصورة الأسبوع الماضي خلال زيارة لبرلين.

وقالت روبريدو للصحفيين: «أريد أن اعتذر عن أي إساءة سببتها الصورة لمشاعر أشخاص»، مضيفة: «على الرغم من أنه لم يتم تعمد الأذى من خلال التقاط الصورة، ولكنني مازالت أتحمل المسؤولية كاملة».

وتظهر الصورة روبريدو ونواب الحزب الليبرالي يبتسمون ويجلسون على البلاط الخرساني في الموقع، وهو ما وصفه مستخدمو التواصل الاجتماعي بالأمر: «الذي ينم عن عدم احترام للملايين من اليهود الذين قتلوا في الهولوكست».

وأعرب آخرون عن دعمهم لروبريدو، وقالوا إن هناك أشخاصا آخرين التقطوا صور مماثلة ولم يتم تأنيبهم.

وقال رئيس الحزب الليبرالي النائب فرانسيس بانجيلينان إن الصورة ليست قضية. وأضاف: «التقاط الصور والجلوس على البلاط الحجري ليست أمورا محظورة»، موضحا: «في الحقيقة، الموقع الإلكتروني للنصب التذكاري مليء بصور الزوار الجالسين على البلاط الخرساني».

وتبلغ مساحة النصب التذكاري 19 ألف متر مربع، حيث تم وضع 2711 بلاطة خرسانية من ارتفاعات مختلف عام 2015 كرمز لإحياء ذكرى الملايين من اليهود الذي قتلوا في عهد النازية.