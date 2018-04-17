افتتاح أول دار عرض سينمائي في السعودية غدا

أعلنت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار السعودية، الاثنين، أنه سيتم افتتاح أول دار سينما في المملكة في الثامن عشر من الشهر الحالي، بالمجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة بالرياض وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود بعد رفع الحظر عن افتتاح دور السينما العام الماضي.



وقالت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار "وإيه أم س ي إنترتينمنت" في بيان لها مساء أمس إنها ستحتفي بهذه اللحظة التاريخية بحفل خاص يوم الأربعاء 18 أبريل الحالي، بحضور عدة شخصيات محلية وعالمية بارزة، إضافة إلى جهات إعلامية.



كما سيشهد الحفل عرضًا خاصًّا لأحد أفلام هوليوود الشهيرة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا، وسيكون هذا العرض هو الأول من سلسلة عروض سينمائية حصرية خلال شهر أبريل، بدعوات خاصة فقط.



ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي للجمهور في شهر مايو القادم، مع طرح خدمة شراء التذاكر واختيار أوقات العرض من خلال نظام متطور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.



وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أول دار للسينما ستفتتح في 18 أبريل في العاصمة الرياض، وهذا يحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما في المملكة، وبعد الاتفاق مع شركة "إيه إم سي" الأمريكية.



وأكدت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أنه من المتوقع أن تفتح شركة "إيه إم سي" 40 دار عرض سينمائي في 15 مدينة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.



ويأتي ذلك بعد أن وقعت الشركة "مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2017".