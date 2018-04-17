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وزير الأوقاف: رسالة ماجيستير طالب الزقازيق تحوي أفكارا هدامة

محمد جمعة وزير الأوقاف
محمد جمعة وزير الأوقاف
دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 4:01 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 4:01 ص
قال الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف، إنه حرص على مناقشة رسالة ماجيستير لطالب بجامعة الزقازيق بعد اكتشاف وجود أفكار هدامة وغير صحيحة في الرسالة، متابعًا: «الولد زي ابني وليه حق عليا إني افهمه وأنا وضحت ليه الخطأ، وتم إعطاءه مهله 6 أشهر لإعادة الرسالة مرة ثانية».

وأوضح «جمعة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الاثنين، أن الهدف من مناقشة الطالب تقديم النصيحة وليس العقاب، مشيرًا إلى أنه أعطى للطالب مجموعة كتب للمساعدة في إعادة البحث وكتابة الرسالة بشكل صحيح ومتابعة المشرفين بشكل دوري؛ لمتابعة المستجدات في الرسالة.

وطالب وزارة البحث العلمي بضرورة الالتفات للرسائل العلمية، والمناقشين بضرورة قراءة الرسالة جيدًا، موضحًا أنه في ظل استهداف الوطن يمكن أن يدس السم من خلال الكلمات بين السطور، وتمرير أفكار هدامة؛ للنيل من وحدة وسيادة الدولة المصرية.

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