البدري : الأهلي لم يتأثر برحيل بعض اللاعبين

أكد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إن رحيل أحمد حجازي لخوض تجربة الاحتراف الخارجي في ويست بروميتش الإنجليزي من أكثر الصعوبات التي واجهها الفريق هذا الموسم، في ظل الإصابات التي ضربت خط الدفاع، بعد إصابة الثلاثي رامي ربيعة ومحمد نجيب وسعد سمير على فترات متتالية.

وأضاف البدري في حوار للموقع الرسمي: هناك أمور أرغب في توضيحها فيما يتعلق بملف الإعارات، وعلى وجه التحديد يتمثل في رحيل بعض اللاعبين، رغم اعتراضي على هذا الأمر، ومنهم على سبيل المثال مؤمن زكريا الذي ألح في الرحيل إلى أهلي جدة السعودي، وتمت الموافقة على الإعارة كنوع من المكافأة على أدائه مع الفريق طوال الفترة الماضية وتحديدًا الصعب منها.

وأوضح: النادي الأهلي استفاد أيضا من إعارة مؤمن زكريا على الصعيد المادي والتسويقي، مثلما أستفاد من كثيرين مثل صالح جمعة وأحمد الشيخ وحسين السيد وعمرو بركات وتبقى مصلحة النادي الأساس في تحديد موقف أي لاعب.

وأشار البدري إلى أن هناك عددا من اللاعبين الذين تمت إعارتهم لم يشاركوا مع الأهلي بشكل أساسي، ومن ثم تمت الموافقة على إعارتهم؛ لإتاحة الفرصة أمامهم والحكم على مستواهم، وإفادة النادي من الناحية المادية.

وواصل: الأهلي لم يتأثر برحيل المعارين رغم أن الأسماء ضمت لاعبين مميزين، بل إن الجميع أشاد بالنادي الأهلي بعد أن حقق مكاسب مالية من إعارة اللاعبين والذين استفادوا أيضا باستعادة مستواهم الفني.