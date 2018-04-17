تقرير: الحزب الحاكم في تركيا يبحث دعوة تطالب بانتخابات مبكرة

صرح المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، اليوم الثلاثاء، بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم يدرس دعوة زعيم حزب الحركة القومية المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في أغسطس القادم.

وكان زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت باهتشلي، دعا في وقت سابق اليوم لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية في 26 أغسطس القادم وليس كما هو مقرر في نوفمبر من عام 2019.

كان باهتشلي أعلن في يناير الماضي أن حزبه سيدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن باهتشلي دعم مسعى أردوغان لتوسيع صلاحياته الرئاسية في الاستفتاء الذي جرى في أبريل من عام 2017 ونجح الرئيس من خلاله في تمرير التعديلات المقترحة.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن أردوغان سيلتقي باهتشلي غدا.

وأضافت أن اجتماع الغد بين أردوغان وباهتشلي ينطوي على أهمية خاصة، كونه يأتي بُعيد دعوة الأخير إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 26 أغسطس القادم.