وزير الأوقاف: توزيع 3 آلاف طن مواد غذائية على الأسر الفقيرة في رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تستهدف توزيع 3 آلاف طن من المواد الغذائية بنحو 26 مليون جنيه، للتوزيع على 600 ألف أسرة مجانًا في شهر رمضان بالتعاون مع وزارة التموين.



وأضاف «جمعة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الاثنين، أنه يتم التنسيق مع مجلس الوزراء، لرفع العدد لمليون أسرة بمعدل 5 آلاف طن مواد غذائية، متابعًا أن المبادرة تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات، ويتم التنسيق مع أجهزة الدولة للأشراف على توزيع المواد الغذائية.



وتابع أنه يجب التوسع في مجالات الحماية الوطنية، والتكافل بين جموع الشعب المصري، معقبًا: «لو كل واحد خد زاوية للتخفيف عن الضعفاء سواء من بند توزيع السلع الغذائية على المحتاجين أو التخفيف من أعداد الغارمين، هنحل مشكلات أسر كثيرة».