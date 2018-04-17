وزير البترول: ندرس إمكانية إقامة مستشفى للبترول غرب الإسكندرية

افتتح محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، برفقة وزير البترول، طارق الملا، مساء الثلاثاء، أعمال التطوير والتحديثات بمستشفى البترول بالإسكندرية، والتي شملت افتتاح تحديث وحدة الكلي الصناعي بتكلفة حولي 2.5 مليون جنيه بتبرع من شركة سومد، وبنك الدم التخزيني، ومجموعة من العيادات بالمستشفى، وذلك بمشاركة من مجموعة شركات قطاع البترول.

وأشاد المحافظ، بمستوى المستشفى وأعمال التطوير التي تمت بها، مشيرا إلى أنها بمثابة صرح طبي متقدم، وأكد على تميزها بتوفير أكفأ وأعلى الخدمات الطبية إلى العاملين بقطاع البترول وأسرهم.

وأكد أن قطاع البترول من القطاعات المميزة والتي لها العديد من المشاريع التنموية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة، مقدما الشكر إلى وزارة البترول، على الدور الذي تقوم به، ومشروعات التطوير التي تقدمها بكافة المجالات.

من جانبه، قدم وزيرالبترول، الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على المستوى المشرف بها، مضيفا «نعمل على زيادة الوحدات الطبية المتخصصة في جميع الأقسام المختلفة على مستوى مستشفيات قطاع البترول».

وأكد الوزير، حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير الخدمات بالمستشفى في باقي الأقسام بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

وأشار إلى أنه جرت محادثات ومناقشات مع محافظ الإسكندرية لإمكانية إقامة مستشفى للبترول في غرب الإسكندرية لخدمة العاملين بالبترول في منطقة غرب.