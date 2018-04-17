شهد مسرح هوليود بمدينة شرم الشيخ، أمس، افتتاح مهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة بمشاركة 8 دول عربية هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين وسوريا ولبنان بالإضافة إلى مصر.



وصرحت نيفين أبوزيد، رئيسة المهرجان، بأن هذا الحدث الدولي يهدف لإبراز التميز العربي في مجال الطهي وخلق روح المنافسة والتحدي بين الدول المشاركة في المهرجان وأيضا نهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنشيط السياحة من خلال استضافة عدد من الدول للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.



وقال الشيف محمد القماش، في كلمته، إن التنافس بين المتسابقين يهدف إلى التنوع والابتكار من خلال تنوع الدول المشاركة وتميز الأكلات التي يقدمها المتسابقين.



وأضاف الشيف محمد يحيي من سوريا أن المطبخ السوري له أكلات مميزة يشهد لها العالم أجمع وأيضا المطبخ العراقي والمصري.



وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المهرجان وقدم الشكر لكل المشاركين في المهرجان على دعمهم للقضية السورية والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، كما شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للقضية السورية.



من جانبه، قال الشيف نديم ملحم من فلسطين، إن المطبخ الفلسطيني له طابع مميز وله أكلات يشتهر بها وسوف نقدم عددا من الأكلات المميزة خلال المهرجان، كما أعرب عن تقديره لإدارة المهرجان للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في فلسطين وسوريا.



وقام كل وفد بإلقاء كلمته خلال فعاليات الافتتاح التي اختتمت بعروض غنائية للترحيب بالوفود المشاركة في المهرجان الذي يستمر حتي 20 أبريل الجاري.



وتقام فعاليات المهرجان بشرم الشيخ تحت رعاية جهات مختلفة هي محافظة جنوب سيناء ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة واتحاد الغرف والمنشآت السياحية والفندقية بالإضافة إلى وزارة السياحة اللبنانية.