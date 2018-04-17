بوريرام التايلندي يتأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا

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صعد فريق بوريرام يونايتد التايلندي إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي 1 / صفر اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وحسم بوريرام المباراة بهدف سجله كاركود ويرياودومسيري في الدقيقة 54 ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة ويتأهل برفقة قوانجتشو إيفرجراند الصيني المتصدر برصيد 12 نقطة بعد تغلبه اليوم على ضيفه سيريزو أوساكا الياباني 3 / 1 .

وتجمد رصيد جيجيو يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير مقابل سيريزو أوساكا الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الثالث ، ليودع البطولة من دور المجموعات.

وافتتح هوانج بوين التسجيل لقوانجتشو في الدقيقة السادسة ثم تعادل سيريزو أوساكا عن طريق تاكاكي فوكوميتسو في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني ، حسم ألان دوجلاس المباراة لصالح قوانجتشو بثنائية سجلها في الدقيقتين 57 و87 .