حملة مداهمات وتفتيش على ولايات ألمانية على خلفية تأسيس تنظيم إرهابي يميني

أمر الادعاء العام الألماني بشن حملة مداهمات وتفتيش في عدة ولايات ألمانية لمنازل أفراد مشتبه في قيامهم بتأسيس تنظيم إرهابي يميني.

وأعلن الادعاء العام، اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية، عن أن المشتبه بهم 4 أفراد في ولايات سكسونيا السفلى وبريمن وشليزفيج-هولشتاين. وأضاف أنه تم أيضا تفتيش منزل في ولاية تورينجن في إطار الحملة.

ولم تسفر الحملة عن اعتقالات حتى الآن. وشارك في الحملة، التي بدأت صباح اليوم بناء على قرارات من قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية، شرطة البحث الجنائي في الولايات وقواتها الخاصة.

ويتهم الادعاء العام المشتبه بهم بتأسيس تنظيم يدعى «نورد أدلر» (النسر الشمالي) مطلع عام 2017 بغرض صحوة النازية في ألمانيا مجددا.

وبحسب بيانات الادعاء العام، كان يفكر التنظيم في شن هجمات على معارضين سياسيين، إلا أنه لا يوجد خطط محددة لذلك.

وذكر الادعاء العام أن المتهمين سعوا إلى حيازة أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في إعداد العبوات الناسفة والحارقة.