هيثم الحريري عن زيادة رواتب الوزراء: لدينا خلل في الأولويات

علق النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على إقرار البرلمان لقانون زيادة رواتب الوزراء ومسؤولين آخرين، قائلًا إنه لم تحدث مناقشات داخل قاعة المجلس حول القانون ولكن عرضته لجنة القوى العاملة، التي نوقش القانون داخلها.



وأضاف «الحريري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن ما قالته الحكومة هو أن عدد الوزراء محدود، وأن رواتبهم قليلة في ظل الظروف الصعبة التي تم اتخاذها، معقبًا أن الجميع متفق على ذلك، لكن الشعب هو الآخر يمر بهذه الظروف الصعبة.



وأوضح أن الجميع متفق بأن الوزراء والمصريين يمرون بظروف صعبة وأن القيمة الشرائية لرواتبهم انخفضت إلى أقل من 50%، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الأولويات، بإعطاء الأولوية لزيادة الحد الأدني للأجور، ومناقشة قوانين أخرى بشأن معاشات المواطنين.



ولفت إلى ضرورة النظر إلى «المريض الموجود في العناية المركزة»، وهو الشعب المصري، مضيفًا أن هناك خلل شديدًا في الأولويات، وأن البرلمان لا يرى ذلك، وفق قوله.



واستطرد: «رفع الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه، هو اعتراف من الحكومة بأن من يحصل على مرتب ألفي جنيه لا يساعده على الحياة».