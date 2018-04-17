قال هادي خشبة مدير الكرة بنادي الأسيوطي سبورت، إن علي ماهر المدير الفني للفريق تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية وذلك بسبب المستوى الهائل الذي يقدمه مع الفريق في الدوري هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات إذاعية : لم نحسم ملف المدير الفني، ولم يناقش مجلس إدارة النادي موضوع العروض التي تلقاها المدير الفني، ولا نفكر في أي شيء الأن، إلا مباراة كأس مصر أمام الاهلي، والمباريات النهائية في الدوري، موضحًا، نخوض مباراة كل أربعة أيام، وهذا يجعلنا نركز في الفترة المقبلة، حتى ننهي الدوري بالصورة التي تليق بنها، ونرغب في ان يكون مشهد النهاية جيد.

وأكد خشبة، إن فريقه سوف يوافق على رحيل مهند لاشين لاعب وسط الفريق إلى النادي الأهلي، في حالة تلقي الأسيوطي عرض مالي مناسب يليق باللاعب وبالنادي، مشيرًا لاشين لاعب مميز للغاية، وقادر على إثبات ذاته، وهو أحد أهم لاعبي الأسيوطي في الدوري هذا الموسم.

واشار قائلا: إلي ان في حالة تلقي عرض رسمي بمقابل مالي جيد، ورغب اللاعب في الانتقال إلى النادي الأهلي، سوف نسمح له بهذا الأمر بكل تأكيد.

كما تحدث خشبة، عن مواجهة فريقه أمام بتروجيت قائلًا: فريق بتروجت يمتلك اسم كبير، وفريقه لم يكن في حالته الطبيعية على مدار الشوط الأول، وتلقى الفريق هدف جعل اللاعبين في حالة عدم اتزان، موضحًا علي ماهر، تعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل جيد، وأجرى تغييرات جيدة، ولكن الفريق تلقى هدفا ثانيا، والأسيوطي لم يستسلم ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف لنحقق الفوز.