مصادر بالنقل: افتتاح مترو «نادى الشمس» نهاية العام الحالى

قالت مصادر بوزارة النقل، إن الهيئة القومية للأنفاق استقرت على افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، التى تمتد من محطة هارون وحتى محطة النزهة فى شهر ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبى لهذا الجزء فى سبتمبر المقبل، ولمدة ٣ أشهر كاملة.



وأضافت المصادر لـ«الشروق»، أن التشغيل التجريبى يتضمن تشغيل القطارات على السكة، وملء العربات بأحمال تساوى الحمولة الطبيعية للركاب المتوقع ركوبهم يوميا، ومراجعة توافق الإشارات مع القطارات لضمان مطابقتها للمواصفات، لافتة إلى أن تشغيل الجزء الأول من هذه المرحلة لن يحتاج لشراء قطارات جديدة، بل سيتم مد خط تشغيل القطارات للمحطات الجديدة.



ونوهت المصادر إلى أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، يمتد بطول 5.15 كيلو متر، ويشتمل على (4) محطات نفقية «هارون ــ هليوبوليس ــ ألف مسكن ــ نادى الشمس» ومحطة علوية هى «النزهة»، بتكلفة إجمالية للإنشاءات بدون الوحدات المتحركة 4.345 مليار جنيه.



وأوضحت أن الأعمال الإنشائية لهذا الجزء من المرحلة الرابعة لم يتبقَ فيها سوى نسبة ٥٪؜ للانتهاء منها بشكل كامل، مع استمرار تنفيذ أعمال التشطيبات داخل المحطات والنفق التى بلغت نسبتها 80%، موضحة أن تشغيل الجزء الأول من هذه المرحلة سيكون بنظام حساب سعر التذكرة وفقا لعدد المحطات، بعد ربط ماكينات الدخول والخروج فى محطات الخطوط الثلاثة ببعضها البعض.



وأشارت المصادر إلى أن الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو سيتم افتتاحه بعد عام من افتتاح الجزء الأول أى فى ديسمبر 2019، وسيتم تأجيل محطة مترو النزهة بعد تحويلها من محطة نفقية إلى محطة علوية، على إثر اكتشاف بقايا المواد البترولية فى المحطة عند تركيب الحوائط الخرسانية.



يذكر أن الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 6.35 كيلو متر، تمتد من محطة هشام بركات حتى المحطة التبادلية عدلى منصور (موقف العاشر)، وتشمل على 5 محطات علوية وهى «هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، المحطة التبادلية عدلى منصور عند موقف العاشر»، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا.