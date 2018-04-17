«العربية للعلوم والتكنولوجيا» تشارك في اعتماد خطة استراتيجية البحث العلمي والابتكار بجامعة الدول العربية

شارك الدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور غادة محمد عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء في اجتماع وورشة عمل «الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للبحث العلمي والابتكار» بمبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برعاية السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وذلك لمناقشة وتطوير الوثيقة الأولية للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في المنطقة العربية، التي اعتمدها القادة العرب بموجب القرار رقم 700 الصادر عن القمة العربية الـ28، والتي عقدت في شهر مارس من العام الماضي2017، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

والجدير بالذكر، أن الاجتماع يقام للمراجعة النهائية لوثيقة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية واختيار وتحديد عدد من المشاريع، التي يتم الاتفاق على تنفيذها، في بعض المجالات التي أشارت إليها الوثيقة.

وقال الدكتور عبدالله النجار، إنه رغم تأخر اعتماد الاستراتيجية، إلا أنها تمثل نقلة نوعية في أداء العمل العربي المشترك، وقال إن معظم الدول العربية ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية وتونس والأردن والمغرب وغيرها من الدول العربية.

ويتم في الورشة عرض مجموعة من المشروعات التنفيذية، التي تحظى بأهمية وأولوية عربية في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وذلك في قطاعات «تنمية وإدارة الموارد المائية، الطاقة الذرية، الطاقة المتجددة، صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، المواد الجديدة، الإلكترونيات، المعلوماتية، وقطاع الفضاء»، والتي أعدتها 7 من روابط وشبكات البحث العلمي في المنطقة العربية.