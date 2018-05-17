قالت الفنانة المعتزلة شيماء سعيد، أن قرار ارتدائها الحجاب كان سهلا جدا، مشيرة إلى أنها اختارت "الدار الآخرة بدل الدنيا".



وأبدت شيماء سعيد، في لقائها ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأربعاء، رفضها إبداء رأيها حول تحريم الفن، قائلة: «الجميع يعرف الصواب والخطأ ولا أريد التحدث في هذا الشأن».



ونفت أن يكون ارتداؤها للحجاب جاء لاكتساب الشهرة كما ردد البعض، موضحة أنها توقفت عن العمل بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية مشوارها الفني على مدار 18 عامًا، ورفضت المشاركة بأي أعمال سينمائية بعد فيلم «إسماعيلية رايح جاي».



وتابعت: «أنا مش بحب البروباجندا، وأنا شخصية متقوقعة وحياتي محدودة بين أسرتي وبيتي وأصدقائي، وما طلعتش في برنامج من 12 سنة، ولم أعلم بتصويري مع أصدقائي بالحجاب في الفيديو اللي انتشر».



وفي نفس السياق، قال الفنان هشام عباس، في تصريحات للبرنامج نفسه، إنه يدعم قرار الفنانة المعتزلة، ويؤيد حريتها الشخصية، متابعًا: «أنا بعتلها رسالة دعم، وأنا بشوف أن الفن مش حرام وده يرجع للنية، على حسب أنت عايز إيه من الفن، وعايز تقدم إيه وتوصل إيه للناس».



وكانت المطربة شيماء سعيد، قد ظهرت بالحجاب للمرة الأولى مع صديقاتها في مفاجأة لجمهورها ومحبيها قبل شهر رمضان في فيديو نشرته إحدى صديقاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل 3 أيام.



