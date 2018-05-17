«الزملوط»: محاضر ضد المتسببين في انقطاع أو ضعف مياه الشرب بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم تحرير محاضر للمتسببين في ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم توجيه كافة رؤساء المراكز والقرى بالمرور اليومي على محطات مياه الشرب والتأكد من عملها بالكامل، وإجراء الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى التأكد من عدم ري الزراعات التي تقع على أطراف المناطق السكنية من مياه الشرب وتوقيع غرامات مالية على المخالفين بشكل فوري، علاوة على التأكد من التزام المواطنين بتركيب عدادات المياه وعدم وجود وصلات عشوائية أو فتح وغلق خطوط بدون موافقة الوحدات المحلية.

وقال في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هناك عدد من المواطنين يستخدمون مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها مثل ري الحقول، وزراعات النخيل، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه عن الأحياء، التي تقع على أطراف المدن والقرى بصفة مستمرة فترة النهار، كما إن البعض الآخر غير ملتزم بتركيب العدادات لمعرفة كمية المياه المستخدمة.

وأشار إلى أنه لن يسمح بحدوث أزمات في مياه الشرب مثلما حدث في الأعوام السابقة خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الصيانة الدورية.