تأييد إخلاء سبيل سيدة أعمال متهمة بتقديم رشوة لموظفين عموميين

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، الخميس، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل سيدة الأعمال، بكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامها بعرض رشوة على موظفين عموميين من أجل شراء الذهب من المنقبين العشوائيين على الذهب، وأيدت إخلاء سبيلها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع سيدة أعمال بمجال التعدين، بتهمة تقديم رشوة لرئيس المكتب الفني لهيئة الثروة المعدنية، ومفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد معاذ، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام الأول للنيابات، أن المتهمة تدعى «نانيس.ف»، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال التعدين، تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، أثناء حضورها ندوة نظمتها الهيئة العامة للثروة المعدنية، وعقب انتهاء الندوة تواصلت المتهمة معه، وطلبت منه الاستعانة بخبرته في مجال التنقيب عن الذهب، والتوسط من خلال معاملته مع المنقبين العشوائيين، لشراء الذهب منهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة طلبت من مفوض الدولة زيارتها بمقر شركتها في ميدان الجيزة، وقالت له إنها ومجموعة من رجال الأعمال شركاء معها يعلمون ما تعاني منه الدولة في مجال تهريب الذهب للخارج ولذلك يسعون من خلاله للحصول الذهب من المنقبين العشوائيين، لإعادة تدويره وبيعه بالسوق المصرية نظير نسبة تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه في كيلو الذهب، فرد عليها المبلغ أن هذا الطلب غير قانوني، مبررا ذلك لها بأن الدولة خصصت شركة واحدة فقط وهي شركة «شلاتين»، ليكون لها الحق في شراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وبيعه للتجار وإيداع ثمنه بخزينة البنك المركزي المصري، في محاولة من الدولة لمنع تهريب الذهب إلى الخارج، فطلبت منه التفكير في العرض وقيمة النسبة التي عرضتها عليه.