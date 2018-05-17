مانشستر سيتي يمدد التعاقد مع جوارديولا حتى عام 2021

أعلن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد التعاقد مع مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا لمدة عامين.



أنهى جوارديولا موسمه الثاني في عقده مع سيتي، الذي كان مقررا أن ينتهي في الموسم القادم ، ليظل بذلك على رأس القيادة الفنية للفريق السماوي حتى عام 2021.



صرح جوارديولا للموقع الألكتروني الرسمي للنادي الانجليزي "إنني سعيد للغاية وأشعر بالحماس، من دواعي سروري أن أتمكن من العمل هنا".



أضاف جوارديولا "استمتعت بالعمل مع لاعبينا في كل يوم, وسنحاول بذل أقصى الجهد في السنوات القادمة، كمدرب، يتعين عليك أن تشعر بالارتياح عندما تتواجد برفقة اللاعبين، وأشعر الآن بأنني على ما يرام".



أوضح المدرب الإسباني "سوف أركز على رغبة اللاعبين في أن يصبحوا فريقا أفضل كل يوم. هذا ما سأحاول القيام به".



وتابع "لدينا فريق شاب، يبلغ متوسط عمره 23 عاما، نريد مواصلة المضي قدما والحفاظ على المستويات التي حققناها في الموسم المنصرم".



من جانبه، صرح فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي "كان هذا الموسم خطوة أخرى في خطتنا الاستراتيجية وبذلك الجهد المتواصل لتطوير كرة القدم التي نلعبها".



أشار سوريانو "إننا سعداء للغاية بهذا التطور، هناك المزيد من العمل يتعين علينا القيام به، وتواجد جوارديولا معنا في المواسم الثلاثة القادمة يمنحنا الاستقرار المطلوب حتى نواصل رحلتنا إلى كرة القدم الجميلة التي ننشدها".