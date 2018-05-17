«مباحث التموين» تضبط عدد من قضايا السلع منتهية الصلاحية بالمحافظات

- اللواء أنور سعيد: ضباط مباحث التموين منتشرون بالأسواق، و5 خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة؛ لمتابعة حركة الأسواق ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية؛ وذلك لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وقال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن ضباط مباحث التموين منتشرون في كل الأسواق ويكثفون عمليات المتابعة والرقابة، وضبط كل السلع الغذائية مجهولة المصدر والفاسدة، مشيرًا إلى أن الإدارة وفترت طريقة سهلة للمواطنين لتقديم البلاغات في سرية تامة من خلال 5 خطوط ساخنة هي 02 «24060801 - 24060802 - 24060803 - 24060804 - 24060805».

في السياق ذاته تمكنت حملات مباحث التموين من ضبط 3 آلاف لفة قمر دين، وطن دقيق مدعم، و3 أطنان ملح طعام، و7 آلاف كيس مقرمشات بالبحيرة، إذ تم ضبط «م.أ» 42 عامًا، صاحب محل سوبر ماركت بمركز الدلنجات لحيازته وعرضه للبيع كميات من قمر الدين مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره، وضبط بحوزته 3000 لفة قمر الدين، كما تم ضبط «ع.ف» 42 عامًا، صاحب مخزن لبيع الدقيق بمدينة الدلنجات لتجميعه دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وضبط بحوزته كمية 750 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط «م.ف» 41 عامًا، صاحب معمل ألبان بقرية بمركز دمنهور؛ لحيازته واستخدام ملح طعام مجهول المصدر، وضبط بحوزته 3 أطنان ملح طعام، كما تم ضبط «ص.ع» 38 عامًا، صاحب طلمبة رصيف لتمويل السيارات بمركز إيتاي البارود؛ لتجميعه مواد بترولية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 500 لتر سولار، أيضًا تم ضبط «م.أ» 43 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية بشارع المعهد الديني بدمنهور؛ لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط بحوزته 7272 كيس مقرمشات فاسدة.

وفي الإسكندرية، تم ضبط «م.ف» المديرة المسئولة عن محل جزارة ولحوم مجمدة بدائرة قسم مينا البصل؛ لحيازتها وعرضها 312 كيلوجرام لحوم متنوعة بها تغير في الخواص الطبيعية، وضبط «ك.ع» 25 عامًا، صاحب كشك لبيع الخردوات بدائرة قسم أول العامرية؛ لحيازته وعرضه 210 علب سجائر وأدخنة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر و31 عبوة مياه غازية، منتهية تاريخ الصلاحية.

كما تم شن حملة من ضباط الإدارة ومفتشي الغرفة التجارية بسوق الجملة بمنطقة النزهة بالإسكندرية، استهدفت بعض تجار الخضر والفاكهة الذين يقومون بالاتجار في الخضر والفاكهة خارج سوق الجملة، وأسفرت الحملة عن ضبط «ك.ك» قائد السيارة جمرك السلوم مُحملة بـ 20 طن فاكهة، كما تم ضبط «ك.ب» قائد السيارة جمرك السلوم مُحملة بـ 20 طن خضروات، وأيضًا تم ضبط «س.ل» قائد السيارة جمرك السلوم مُحملة بـ20 طن خضروات.

وتم إدخال السيارات بحمولتهما إلى داخل السوق لبيعها إسهامًا في توافرها بالأسواق بالأسعار العادلة، وتم تحصيل الرسوم المستحقة عليها بمعرفة مفتشي الغرفة التجارية بسوق الجملة، فضلًا عن سحب 7 عينات «دقيق بلدي - قمح - ردة ناعمة»؛ لتحليلها بمعامل وزارة التموين، كما تم ضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفي البحر الأحمر، تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالاشتراك مع مفتش الصحة من ضبط صاحب شركة مواد غذائية بمنطقة الذهبية قسم ثان الغردقة، بحوزته 708 كيلوجرامات مخللات فاسدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4649 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط صاحب سوبر ماركت؛ لقيامه بالبيع أزيد من التسعيرة الجبرية، وتحرير 18 قضية متنوعة ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم إعلان عن أسعار واستخدم أسطوانة بوتاجاز في الغرض غير المخصص لها؛ وإدارة محل بدون ترخيص.