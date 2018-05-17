3 مسلسلات على شاشة المحور في رمضان

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تعرض قناة المحور ثلاث مسلسلات درامية علي خريطتها الرمضانية، الأول مسلسل "لعنة كارما" ﺗﺄﻟﻴﻒ عبير سليمان، بطولة هيفاء وهبي وزكي فطين عبدالوهاب وفارس رحومة ومحمد سليمان وشيرين ونورين كريم، وإخراج خيرى بشارة، وتذاع في الواحدة بعد منتصف الليل.

تجسد هيفاء ضمن أحداث المسلسل دور زعيمة عصابة للاحتيال، وتقوم بالإتجار في التحف والآثار، وتتعاون مع رجال الأعمال فاسدين توجه لهم اتهامات بسرقة الآثار.

اما المسلسل الثاني فهو "أمر واقع" ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رفعت، وبطولة كريم فهمي ودينا ماهر ونبيل الحلفاوي وريم مصطفى وأحمد وفيق ونجلاء بدر وﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة، ويذاع في التاسعة مساء.

تدور أحداث "أمر واقع" في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.

اما العمل الثالث فهو المسلسل التاريخي "هارون الرشيد" تأليف عثمان جحا، وبطولة قصى خولى وكاريس بشار وعبدالمحسن النمر وكندة حنا وياسر المصرى وحبيب غلوم، وإخراج عبدالبارى أبوالخير، ويذاع المسلسل في الثالثة بعد منتصف الليل.