أعلن دييديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة الفريق الملقب بـ(الديوك) المشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها في روسيا منتصف الشهر المقبل.



كشف ديشان عن قائمة أساسية مكونة من 23 لاعبا بالإضافة لقائمة احتياطية مكونة من 11 لاعبا ،في حالة تعرض أي لاعب من القائمة الأساسية للإصابة.



جاء أنطوان جريزمان وكيليان مبابي لاعبا أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الانجليزي على رأس القائمة الأساسية.



فيما كان أنطوني مارسيال وأليكسندر لاكازيت نجما فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال الانجليزيين على رأس اللاعبين المستبعدين من القائمة الأساسية، حيث تواجدا في القائمة الاحتياطية.



وغاب ديميتري باييه نجم مارسيليا عن القائمتين الأساسية والاحتياطية، وذلك عقب إصابته في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء.



جاءت القائمة الأساسية لمنتخب فرنسا على النحو التالي:





حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام الانجليزي) - ستيف مانداندا (مارسيليا الفرنسي) - ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان الفرنسي).



خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد الإسباني) - بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - بنجامين ميندي (مانشستر سيتي الانجليزي) - بنجامين بافارد (شتوتجارت الألماني) – عادل رامي (مارسيليا الفرنسي) - جبريل سيديبي (موناكو الفرنسي) – صامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني) - رافاييل فاران (ريال مدريد الإسباني).



خط الوسط: نجولو كانتي (تشيلسي الانجليزي) - بليز ماتودي (يوفنتوس الإيطالي) – ستيفن نزونزي (إشبيلية الإسباني) – بول بوجبا (مانشستر يونايتد الانجليزي) - كورينتين توليسو (بايرن ميونيخ الألماني).



خط الهجوم: عثمان ديمبلي (برشلونة الإسباني) – نبيل فقير (ليون الفرنسي) – أوليفيه جيرو (تشيلسي الانجليزي) – أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني) – توماس ليمار (موناكو الفرنسي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - فلوران توفان (مارسيليا الفرنسي).



أما القائمة الاحتياطية فضمت كلا من:



وسام بن يدر (إشبيلية الإسباني) - كينجسلي كومان (بايرن ميونخ الألماني) – ألكسندر لاكازيت (أرسنال الانجليزي) – كورت زوما (ستوك سيتي الانجليزي) – أندريه رابيو (باريس سان جيرمان الفرنسي) – بينوا كوستيل (بوردو الفرنسي) – ماثيو ديبوتشي (سانت إيتيان الفرنسي) – لوكاس ديني (برشلونة الإسباني) – أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد الانجليزي) – مامادو ساكو (كريستال بالاس الانجليزي) – موسى سيسوكو (توتنهام الانجليزي).



يذكر أن منتخب فرنسا، الذي توج بكأس العالم عام 1998، يلعب في المجموعة الثالثة بالدور الأول للمونديال برفقة منتخبات بيرو واستراليا والدنمارك.