نيللي كريم عن دورها في «اختفاء»: لم أقدم رومانسية بهذا الشكل منذ زمن طويل

أعربت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بأداء دورها في المسلسل الرمضاني «اختفاء»، قائلة: «العمل جديد ومختلف تمامًا عن كل أعمالي السابقة، والفكرة هتكون مختلفة للجمهور».



وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، مساء الأربعاء، أن المسلسل يضم نخبة كبيرة من الفنانين تتعامل معهم لأول مرة، متابعة: «أنا طالعة بشخصيتين شخصية فريدة وشخصية نسيمة، والجديد في الدور ده أن فيه قصة حب، وأنا بقالي كتير ما قدمتش قصة حب رومانسية بالشكل ده».



وتابعت أن قصة المسلسل تتناول مزيج من القصص البوليسية والقصص الرومانسية، متابعة أنها لم تنتهي من تصوير حلقات مسلسلها الرمضاني حتى الآن.



وتدور أحداث المسلسل الرمضاني «اختفاء»، حول دكتورة جامعية في روسيا، تعيش مع زوجها هناك، ويختفي زوجها فجأة، لتبدأ رحلة البحث عنه، والعمل من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وبطولة نيللي كريم وهشام سليم وبسمة ومحمد علاء.