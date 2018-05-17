الجيش التركي يعلن تحييد 4 من مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

أعلن الجيش التركي اليوم الخميس، أنه تمكن من تحييد 4 من مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني في غارة جوية بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن بيان صدر اليوم، عن هيئة الأركان التركية أن مقاتلاتها شنت غارة جوية على أهداف إرهابية في ريف قضاء يوكسك أوفا بولاية هكاري.

وأشار البيان إلى، أن الغارة أسفرت عن تحييد 4 من المسلحين.

وتصنف السلطات التركية منظمة حزب العمال الكردستاني على، أنها انفصالية إرهابية، وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة، كما يكثف الجيش التركي من عملياته ضد عناصر المنظمة ومواقعها داخل البلاد، فضلًا عن المسلحين الذين تقول تركيا إنهم مرتبطون بها في شمال العراق وفي شمال سوريا.