ترامب يستقبل رئيس أوزبكستان في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايوف في البيت الأبيض، الأربعاء، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وذكر بيان للبيت الأبيض، أن الجانبين ناقشا مجموعة من القضايا منها رغبة أوزبكستان في تعزيز التعاون الثنائي والتعامل مع قضايا الأمن الإقليمي.



وقال الرئيس الأمريكي إنه عمل عن كثب مع ميرضيايوف، بما في ذلك ما يتعلق بشراء أوزبكستان معدات عسكرية من الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "رجل محترم للغاية".



والتزم ترامب وميرضيايوف باستكشاف فرص التعاون الاقتصادي الأعمق، حيث تعهد الرئيس الأوزبكي بتهيئة ظروف مواتية للشركات في أوزبكستان وفتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية.



وخلال الزيارة، وقعت أوزبكستان أكثر من 20 اتفاقا تجاريا كبيرا مع شركات أمريكية بأكثر من 4.8 مليار دولار، إذا تم تنفيذها بالكامل، حسبما ذكر البيت الأبيض.



وأكد ميرضيايوف لترامب استمرار دعمه لجهود تحقيق السلام في أفغانستان. وقال البيان إن الدولتين تتعاونان بشكل وثيق لتأمين حدود أوزبكستان مع أفغانستان.



وكان أخر رئيس أوزبكي يزور البيت الأبيض هو الرئيس إسلام كريموف في مارس 2002 ، بعد أشهر قليلة من هجمات 11 سبتمبر 2001. وفي أعقاب الهجمات، وفرت أوزبكستان دعما حاسمًا للمساعدة في طرد إرهابيي تنظيم القاعدة من أفغانستان.