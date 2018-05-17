«التنمية المحلية» توافق على دعم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن وزارة التنمية المحلية، وافقت على تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر؛ لرفع المستوى الاقتصادي للمواطنين من خلال خلق فرص عمل ذاتية بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية، حيث يقوم بالإقراض للمواطنين من خلال الوحدات المحلية القروية لتنفيذ مشروعات إنتاجية أو خدمية بشروط ميسرة 30 ألف جنيه وبسعر فائدة 6%، على أن يتولى العاملين بالصندوق عمل دراسات الجدوى دون أن يتحمل المواطنين أي تكاليف.

وقال في بيان صحفي، إنه على الراغبين الاستفادة من هذا القرض، أن يتقدموا بصورة طبق الأصل من الرقم القومي وتكون سارية ومختومة بختم الشعار، وأن يكون عمره من 21 إلى 55 سنة، ولا يعمل في أية جهة حكومية، كما أن القرض متاح للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وأن يحصل على قرار من الوحدة المحلية بأنه غير متقدم لأي مشروع، بالإضافة إلى قرار معتمد ومختوم بقبول خصم من الضامن في حالة القرض والمقترض، ومحضر معاينة لموقف تنفيذ المشروع، ويتم التقديم بإدارة بناء وتنمية القرية في الوحدات المحلية.