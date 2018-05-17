القوات الأمريكية تعتقل قياديا من «داعش» بشمال سوريا

ألقت القوات الأمريكية القبض على أحد قياديي تنظيم «داعش» في محافظة الحسكة على الحدود السورية العراقية.

وقالت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية، لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، إن: «قوات أمريكية نفذت فجر اليوم الخميس عملية اقتحام مدعومة بالمروحيات على مزرعة قرب بحيرة الخاتونية في ناحية الهول شرق محافظة الحسكة قرب الحدود السورية العراقية واعتقلت قياديا من تنظيم داعش كان هرب من العراق إلى سوريا».

وأكد المصدر، أن: «الشخص الذي تم اعتقاله نُقل إلى مركز الاستخبارات العسكرية التابع لوحدات حماية الشعب الكردي في ناحية الهول دون معرفة جنسيته».

وفي محافظة الحسكة، أكدت مصادر محلية في مدينة القامشلي لـ«د. ب. أ»، دخول قافلة مؤلفة من حوالي 200 آلية أغلبها شاحنات تحمل سيارات عسكرية وأسلحة دخلت مدينة القامشلي قادمة من معبر سيملكا مع العراق مساء أمس.

وبحسب المصادر، فإن «القافلة توجهت إلى ريف الحسكة الجنوبي وعددا من الآليات توجهت إلى معسكر تل بيدر 35 كم شمال مدينة الحسكة لتخزين الذخيرة في مستودعات داخل المعسكر».

وأطلقت قوات التحالف الدولي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية ضد مسلحي تنظيم «داعش» في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.