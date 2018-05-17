«الخارجية» تكشف أهم تفاصيل الاجتماع التساعي حول سد النهضة

علق المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، قائلًا إن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، استمرت إلى قرابة 15 ساعة، وتناولت كثير من التفاصيل حول الجوانب الفنية والسياسية للسد.



وأضاف متحدث «الخارجية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، أنه تم الاتفاق على وضع خارجة طريق واضحة بإطار زمني محدد للمهام المراد تنفيذها بهذا الصدد، حتى موعد الاجتماع القادم في شهر يونيو المقبل.



وتابع: «تم الاتفاق أيضًا على كيفية المضي قدمًا في تجاوز العقبة الخاصة بالتقرير الاستهلالي، اتفقنا على أحقية الجميع في طرح الأسئلة على أن يرد عليها المكتب الاستشاري خلال 3 أسابيع، وبعد الرد عليها تجتمع الدول الثلاث مرة أخرى».



وذكر أنه تم إيضاح الإطار السياسي، وقد تم التأكيد على أهمية الحفاظ على انعقاد القمة الثلاثية، والاتفاق على مدى أهميتها في زخم العلاقات بين الدول الثلاث، مضيفًا أنه تم الاتفاق على انعقادها مرتين سنويًا.



واستطرد أن مصر دعت كبار المسؤولين من السودان وإثيوبيا، لتدشين الصندوق الاستثماري الخاص بمشروعات البنية التحتية ومشروعات التعاون بين الدول الثلاث، ووضع إطاره المؤسسي، في الثالث والرابع من يوليو المقبل.



وأشار إلى تشكيل لجنة خبراء علمية مستقلة مكونة من 15 شخصًا، 5 من كل دولة، لمناقشة دعم المسار الفني الرسمي للسد، ستعمل لمدة 3 شهور مقبلة، لوضع التفاصيل الخاصة بملء السد والتشغيل والقواعد التي ستحكم هذا الموضوع في إطار فني هادئ مستقل.



وعقد الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة، الذي يضم وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أول أمس الثلاثاء؛ لاستكمال مفاوضات سد النهضة.