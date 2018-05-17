«الأمم المتحدة»: ولادة 60 طفلا يوميا في مخيمات لاجئي الروهينجا ببنجلاديش

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، اليوم الخميس، أنه يتم ولادة نحو 60 طفلا يوميا في مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنجلاديش، حيث يقيم مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا بعدما فروا من أعمال العنف الدائرة في ميانمار.

وقال ممثل المنظمة في بنجلاديش، إدوارد بيجبيدر، في بيان: «نحو 60 طفلا يستنشقون أول نفس لهم يوميا في ظروف مروعة، بعيدا عن موطنهم، لأمهات نجوا من التشرد والعنف والصدمة وفي بعض الأحيان الاغتصاب».

وولد أكثر من 16 ألف طفل روهينجيا في مخيمات بمنطقة كوكس بازار، منذ أن بدأ تدفق المهاجرين عقب حملة عسكرية ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين بميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ 9 أشهر.

وعبر نحو 700 ألف من أفراد الروهينجا لبنجلاديش، عقب أن شن جيش ميانمار عمليات عسكرية، وصفتها الأمم المتحدة بـ«نموذج طبق الأصل للتطهير العرقي».

ويشار إلى أن هناك تقارير تشير لوقوع عمليات اغتصاب ضد فتيات وسيدات، وقال «بيجبيدر»، في بيان، إنه من المستحيل معرفة العدد الحقيقي للأطفال الذين ولدوا بسبب العنف الجنسي.

وأضاف: «ولكن من المهم أن تحظى كل أم جديدة وكل سيدة منتظرة ولادة طفل، وكل طفل حديث المولد بكل المساعدة والدعم».

وتقدر المنظمة بأن طفلا من بين كل 5 أطفال من الروهينجا ولد في مرافق صحية أقيمت في مخيمات اللاجئين.