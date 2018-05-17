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تعاقد مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مع اللاعب عصام صبحى الظهير الايمن لفريق بتروجت لمدة 4 لدعم صفوف الفريق للموسم الجديد.

ووقع اللاعب العقود رسميا مع اللواء محمد عبدالسلام وتم الاتفاق مع مسئولي بتروجت علي ارسال الاستغناء لقيده في قائمة المقاصة للموسم الجديد.

واكد محمد مجد مدير تعاقدات المقاصة ان اللاعب عصام صبحي ، واحد من الصفقات التي حددها طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة لدعم صفوف الفريق للعودة للمنافسة مع الكبار في المربع الذهبي.

واضاف مدير التعاقدات للمقاصة ، أن اللواء محمد عبدالسلام يواصل جهوده لحسم الصفقات التي حددها المدير الفنى للفريق ، لتوفير كل السبل للجهاز الفني والفريق للعودة بقوة للمنافسة مع الكبار ، مؤكدا ان هناك المزيد من الصفقات المميزة للموسم الجديد سيعلن عنها قريبا.

يذكر أن المقاصة تعاقد خلال الايام الماضية مع المدافع طه عادل لاعب بتروجت لمدة 4 سنوات.