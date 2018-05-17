ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على موظف بشركة خاصة؛ لقتله والده؛ خوفا من افتضاح أمره وضبطه مع إحدى الساقطات داخل شقته، وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بإحالة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من «محمود.ف» 28 عامًا، فني إصلاح طلمبات بشركة خاصة، بأنه لدى عودته لمسكنه اكتشف أن باب الشقة مفتوح وعثر على جثة والده «فتحي.أ» 86 عامًا، معاش، داخل الشقة، وسرقة 50 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة نوم المجني عليه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الحادث.

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة المجني عليه مسجاة على ظهرها أعلى سرير غرفة النوم، يرتدي ملابسه كاملة، وبها إصابات عبارة عن سحجات بالوجه وكسر بأحد أظافر اليد اليمنى، وتبين بعثرة محتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بوضع خطة البحث التي توصلت إلى أن المبلغ يقيم صحبة والده بالشقة سكنه، وأنه قام بطرد زوجته منذ 5 أشهر، ويمر بضائقة مالية، وعلى خلاف دائم مع والده بسبب تعاطيه المواد المخدرة واعتياده استقطاب الساقطات لمسكنه، وممارسة الرذيلة معهن بمقابل مادي، مستغلاً أن والده قعيد ولا يستطيع الحركة.

ومن خلال إجراء التحريات بمكان الواقعة وفحص المترددين على المبلغ، أمكن التوصل إلى أنه يرتبط بعلاقة بإحدى السيدات «ياسمين.م» 28 عامًا، ربة منزل، كانت بصحبته بالشقة صباح يوم الحادث، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد الأخيرة تم ضبطها وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، وقررت أنها تعرفت على المبلغ منذ نحو عام ونصف وأنها دائمة التردد عليه.

وأضافت أنه أثناء تواجدها صحبته اكتشف المجني عليه تواجدها بالشقة صحبة نجله، فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها المجني عليه على المتهم بالسب والشتم وهدده باستدعاء الجيران وفضح أمره؛ فقام الأخير بدفعه فسقط على سرير الغرفة وأجهز عليه باستخدام وسادة وكتم أنفاسه بمنشفة كانت موجودة بالغرفة حتى فارق الحياة، واستولى على المبلغ المالي وقام بصرفها عقب تهديدها بالإيذاء حال إبلاغها بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم؛ أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكابه للواقعة بعدما هدده بفضح أمره، فقام بالتعدي على المجني عليه وكتم أنفاسه حتى تأكد من وفاته، واستولى على المبلغ، وافتعل بعثرة محتويات الشقة لإبعاد الشبهة الجنائية عنه، وتوجه للشركة عمله بمدينة 6 أكتوبر، وأرشد عن 2000 جنيه من متحصلات الواقعة.