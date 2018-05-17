إصابة فلسطيني في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

أصيب فلسطيني بجروح متوسطة إثر غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الأربعاء/الخميس على المنطقة الشمالية الغربية من غزة.



وذكرت وكالة أنباء «معا» الفلسطينية أن القصف طال ما يعرف بموقع "السفينة"، مخلفا أضرارا مادية فيه وفي محيطه، مضيفة أن القصف طال أيضا موقع "عسقلان" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.



واستهدفت المدفعية الإسرائيلية الأربعاء بعدة قذائف "نقطتي رصد" تتبعان لكتائب القسام شرق مخيمي جباليا والبريج للاجئين الفلسطينيين شمال ووسط قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف المدفعي جاء ردا على إطلاق أعيرة نارية أصابت عدة منازل داخل بلدة (سديروت) جنوب إسرائيل وباتجاه قوة عسكرية للجيش دون وقوع إصابات.