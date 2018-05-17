قادة «الاتحاد الأوروبي»: متحدون بشأن الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنهم متحدون في قرارهم بشأن الحاجة إلى الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وذلك رغم قرار الولايات المتحدة بالانسحاب منه.

وكان قادة دول التكتل بحثوا الأمر خلال عشاء عمل الليلة الماضية في العاصمة البلغارية، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015، بهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وذلك في مقابل رفع العقوبات عنها.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «الكل في الاتحاد الأوروبي يتفقون في الرأي بأن الاتفاق ليس مثاليا، ولكن علينا البقاء فيه والمضي في إجراء المزيد من المفاوضات مع إيران حول قضايا أخرى، مثل البرنامج الباليستي».

وقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، إنه من المهم أن تتحرك دول الاتحاد الأوروبي بطريقة منسقة، وهو ما كان واضحا خلال عشاء العمل، مضيفا: «نحن جميعا نتعاون هنا».

وذكر أن الاتفاق جيد من أجل أمن أوروبا؛ لأنه يضمن عدم قدرة إيران على الحصول على أسلحة نووية.

وتابع: «أمامنا أسابيع قليلة متبقية لإنقاذه.. ولا أحد يستطيع القول الآن ما إذا كنا سننجح في ذلك، ولكن سوف نبذل كل ما في وسعنا».