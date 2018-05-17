توريس يهدي جماهير أتلتيكو  لقب الدوري الأوروبي

قال فيرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني إنه يهدي لقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم ، الذي أحرزه أتلتيكو بالفوز على مارسيليا الفرنسي 3 / صفر مساء الأربعاء في المباراة النهائية بمدينة ليون الفرنسية ، إلى جماهير الفريق المدريدي.

وشارك توريس ، الذي يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري ، في الدقيقة 89من المباراة مكان النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في مباراة أمس.

ويستعد توريس لوداع الفريق وجماهيره مع نهاية المباراة المقررة أمام إيبار يوم الأحد المقبل في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال توريس عقب مباراة أمس :"علينا الاستمتاع بالتتويج وإهدائه إلى كل هذه الجماهير ، هذا يوم للاحتفال ، وهو أمر رائع بالنسبة لي."

وأضاف بشأن نهاية مشواره مع الفريق :"أعرف أن النهاية قادمة وسيكون أمرا صعبا للغاية.. أنا سعيد بفرصة العودة لهذا الفريق البطل ، بعد أن غبت عنه لفترة طويلة."

وتابع توريس المتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية مرتين إلى جانب لقب كأس العالم 2010 ، :"إنه حلم تحول إلى حقيقة. من الناحية العاطفية ، هذا اللقب (لقب الدوري الأوروبي) قد يكون الأهم بالنسبة لي. فلكل شخص حلم طفولة ، وهذا كان حلم الطفولة بالنسبة لي."