«الصدمة 3» يرصد ردود الفعل تجاه قسوة الأم

رصد برنامج «الصدمة 3»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، في أولى حلقاته مساء اليوم الخميس، ردود فعل مواطني الوطن العربي، تجاه قسوة الأم.

ويأتي ذلك من خلال طرح البرنامج، أحد المواقف التمثيلية الذي جسد محاولة أحد الأطفال طلب المساعدة من المارة بأحد الشوارع للوصول إلى والدته، عن طريق الاتصال بها، بعد هروبه من أبيه الذي يتعامل معه بمنتهى القسوة والإهانة.

وظهرت ردود فعل إيجابية من قبل العديد من الأشخاص، الذين بادروا بالاتصال بالأم، وحاولوا إقناعها بتربية طفلها، بعد رفضها استلامه بحجة انفصالها عن أبيه منذ زمن وتركها إياه كل ما يتعلق بشأن تربية الطفل.

وجه الأشخاص الذين حاولوا مساعدة الطفل، اللوم إلى الأم، لتعاملها السيء مع صغيرها، وهددها البعض بأنهم سيأخذون الطفل لرعايته، ليتفاجئوا بطلبها عدم التواصل معها مرة أخرى.

وفجأة يظهر الأب، محاولًا الإمساك بالطفل لمعاقبته على الهروب، فيمنعه المارة من الاقتراب إلى الصغير، مهددين إياه بإبلاغ الشرطة، حتى تدخل فريق عمل البرنامج وأوضح فكرة البرنامج للأشخاص الذين حاولوا تقديم المساعدة للطفل، والذين استنكروا وجود أمهات قاسيات بهذا الشكل على أرض الواقع.