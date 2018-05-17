الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على قاعدة عسكرية جنوب اليمن

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، عن إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة عسكرية للجيش اليمني الحكومي في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وذكرت قناة «المسيرة» الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، أن القوة الصاروخية «تابعة للجماعة»، أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة العند العسكرية.

وأضافت القناة أن الصاروخ من نوع «بدر1»، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل.

ولم تصدر القوات الحكومية أي تعليق بخصوص استهداف قاعدة العند حتى الآن.

وتسيطر القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بمساندة القوات التابعة للتحالف العربي، على قاعدة العند العسكرية منذ تحريرها من قبضة مسلحي الحوثيين نهاية عام 2015.

وتقع القاعدة العسكرية في البوابة الرئيسية لمحافظة عدن، وتعتبر نقطة انطلاق العمليات العسكرية لتحرير بقية أجزاء محافظتي تعز والضالع، من قبضة الحوثيين.