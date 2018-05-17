الإيبولا يدخل «مرحلة جديدة» في الكونغو بعد تأكد إصابة ثالث حالة

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه جرى تأكيد حالة إصابة ثالثة بالإيبولا في الكونغو؛ لتكون هذه الحالة هي الأولى التي يتم رصدها في منطقة عمرانية في مبانداكا بشمال غرب البلاد.

وقال ماتشيديسو مويتي، وهو المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن إفريقيا: «وصول الإيبولا منطقة عمرانية مدعاة للقلق وتعمل منظمة الصحة العالمية وللشركاء معا لتسريع البحث عن من اتصلوا بالحالة المؤكدة في منطقة مبانداكا».

ويشتبه في إصابة 44 شخصا الآن بالإيبولا، ثلاثة منهم حالتهم مؤكدة.

وقال وزير الصحة، أولي إلونجا كالينجا، في بيان: «نحن الآن مقبلين على مرحلة جديدة من الوباء الذي يؤثر الآن على ثلاث مناطق صحية، بما في ذلك منطقة صحية عمرانية»، ويقطن مبانداكا أكثر من مليون شخص.

ووصل أمس الأربعاء، أكثر من خمسة آلاف من لقاح الإيبولا إلى الكونغو في إطار جهود الأمم المتحدة للقضاء على انتشار الفيروس في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

ويعد اللقاح الذي سوف يتم استخدامه في الكونغو هو نفس المادة التجريبية التي ثبت سلامتها وفعاليتها في تجربة بين 7500 شخص في غينيا عام 2015.

ويُذكر أن غينيا بجانب ليبيريا وسيراليون شهدوا تفشي للإيبولا عام 2014 ما أسفر عن وفاة 11 ألف شخص.