نادال وديوكوفيتش يصعدان لدور الثمانية ببطولة روما للتنس

واصل النجم الإسباني المخضرم، رافاييل نادال، مسيرته في بطولة روما لأساتذة التنس – ذات الألف نقطة – بعدما تأهل لدور الثمانية في البطولة، إثر فوزه السهل على الكندي دينيس شابوفالوف في الدور الثالث للمسابقة اليوم الخميس.

تغلب نادال، المصنف الأول في البطولة، على منافسه، المصنف رقم 29 عالميا، الذي يعد أحد النجوم الصاعدة في عالم اللعبة البيضاء، بنتيجة 6 / 4 و6 / 1.

وضرب نادال، الذي يمتلك 16 لقبا، في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، موعدا في دور الثمانية مع الإيطالي فابيو فونيني، الذي تغلب على الألماني بيتر جويوفيتشك بنتيجة 6 / 4 و6 / 4.

وصعد الكرواتي مارين شيليتش، المنصف الرابع للبطولة، إلى دور الثمانية، بفوزه على الفرنسي بينوا بيير بنتيجة 6 / 3 و6 / 4، ليواجه الإسباني بابلو كارينو بوستا، الذي اجتاز عقبة السلوفيني أليز بيديني بنتيجة 6 / 4 و6 / 7 (3 / 7) و6 / 2.

كما بلغ الألماني أليكسندر زفيريف دور الثمانية، بفوزه المثير على البريطاني كيلي إدموند بنتيجة 7 / 5 و7 / 6 (13 / 11).

في المقابل، عجز الأرجنتيني المخضرم خوان مارتن دل بوترو، المصنف الخامس للبطولة، عن مواصلة مشواره في المسابقة، بعدما قرر الانسحاب خلال لقائه مع البلجيكي ديفيد جوفين، بسبب معاناته من مشاكل في الفخذ، وذلك في المجموعة الثانية التي شهدت تقدم اللاعب الأرجنتيني 5 / 4، بعدما حسم جوفين المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6 / 2.

من جانبه، واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا سابقا، تقدمه في البطولة، عقب فوزه على الإسباني ألبرت راموس فينولاس بنتيجة 6 / 1 و7 / 5.

ولحق الياباني كي نيشيكوري بركب المتأهلين لدور الثمانية، بفوزه على الألماني فيليب كولشرايبر بنتيجة 6 / 1 و6 / 2.

في منافسات فردي السيدات، واصلت إلينا سفيتولينا حملة الدفاع عن لقبها في البطولة، بعدما تغلبت على داريا كاساتكينا في وقت سابق اليوم.

وبعد بداية سيئة على الملاعب الرملية، فازت الاوكرانية المصنفة الرابعة على العالم بنتيجة صفر / 6 و6 / 3 و6 / 2 لتصل لدور الثمانية من البطولة.

وستكون منافسة سفيتولينا في دور الثمانية هي أنجيليكه كيربير، التي تغلبت على اليونانية مارايا ساكاري 6 / 1 و6 / 1.

ويرجح أن تحافظ سيمونا هاليب، المصنفة الأولى على العالم، على صدارة التصنيف بعدما صعدت لدور الثمانية بدون أن تلمس الكرة.

وانسحبت منافستها ماديسون كيز بسبب إصابة في الضلع الأيمن.

وتأهلت النجمة الروسية ماريا شارابوفا أيضا لدور الثمانية، إثر فوزها على الاسترالية داريا جافريلوفا بنتيجة 6 / 3 و6 / 4.

وأطاحت الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة السابعة عالميا، بنظيرتها الأمريكية سلوان ستيفنز، المصنفة التاسعة للبطولة، من المسابقة، عقب فوزها بنتيجة 6 / 1 و7 / 6.

وصعدت ايضا اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة الخامسة في البطولة، عقب فوزها 2 / 6 و6 / 3 و6 / 4 على البريطانية جوانا كونتا.

ووضعت الإستونية آنيت كونتافيت حدا لمسيرة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز في البطولة، بعدما فازت عليها بنتيجة 6 / 2 و7 / 6 (7 / 3).